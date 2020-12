Basketball : ART Giants gewinnen Derby in Köln

Dennis Mavin erzielte den letzten und siegbringenden Korb. Foto: rp/Benefoto

Düsseldorf Dennis Mavin trifft in der letzten Sekunde zum 82:81-Sieg der SG ART Giants, des Tabellendritten in der 2. Basketball Bundesliga Pro B. Nach dem hart erkämpften Derbysieg bleiben die ART Giants auf Platz drei. Am 2. Januar steht bereits die nächste Partie auf dem Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Leska-Ottensmann

(cle) Spannung pur lieferte das Derby in der 2. Basketball Bundesliga Pro B zwischen den ART Giants und den gastgebenden RheinStars Köln. Und was für ein Finish: Mit dem letztem Wurf netzte Topscorer Dennis Mavin zum 82:81 (40:45)-Erfolg ein.

Die Crunchtime war wirklich nichts für schwache Nerven: Zwölf Sekunden vor dem Ende steht es 80:81. Die Hausherren haben Einwurf, doch Spielmacher Golson kann den Ball nicht annehmen. Die Düsseldorfer sind nun in Ballbesitz. Shawn Gulley zieht zum Korb, verwirft ein erstes Mal, sichert sich den Rebound, verwirft aber auch den zweiten Korbleger. Zum Glück ist Mavin da! Er sichert sich den Offensivrebound und trifft kurz vor der Schlusssirene zum umjubelten Sieg. „Wir sind natürlich wahnsinnig glücklich über den Erfolg. Unsere Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft. Mit diesem großartigen Kampfgeist haben wir unsere schlechte Trefferquote wieder wettgemacht“, analysierte Co-Trainer Florian Flabb.

Mit ihrer starken Zonenverteidigung stellten die Düsseldorfer den Gegner vor Probleme. Unter dem eigenen Korb dominierten sie. So mussten es die Kölner aus der Distanz versuchen und waren damit ausgesprochen erfolgreich. „Die Kölner haben 41 Prozent ihrer Dreier getroffen, sonst haben sie nur eine Quote von 28 Prozent“, staunte Flabb. Gleich 13 Distanzwürfe fanden das Ziel. Auf der anderen Seite fanden nur vier Würfe aus der Ferne das Ziel. „Wenn wir von außen nicht hochprozentig treffen, dann müssen wir eben andere Wege finden. Daher sind wir immer mit viel Druck zum Korb gezogen“, so der Coach. Auf diese Weise zogen die ART Giants viele Fouls. Allen voran Dennis Mavin, der gleich 19 Mal an der Freiwurflinie stand und 15 versenkte. Wichtig waren auch die starken 23 Offensivrebounds – so konnten sich die Düsseldorfer immer wieder neue Chancen erarbeiten, wenn vermeintlich einfache Korbleger nicht das Ziel fanden.

Durch den Sieg bleiben die ART Giants Dritte. Am 2. Januar steht die nächste Partie auf dem Programm.