Basketball ART Giants gehen mit Selbstvertrauen ins Derby

Der Respekt voreinander ist groß. Vor dem Basketball-Zweitliga-Westderby der ART Giants gegen die Uni Baskets Münster (19 Uhr, Castello) bekunden beide Teamleitungen die Anerkennung der bisherigen Saisonleistung des anderen. „Der Vergleich eines der heimstärksten Teams gegen das auswärtsstärkste Team der Liga verspricht ein mitreißendes Spiel“, so steht es auf der Website der Uni Baskets. Die Münsteraner holten sich ihre Motivation durch eine deutliche 68:84-Heimniederlage gegen die Karlsruhe Lions. Cheftrainer Götz Rohdewald rechnet mit einer Trotzreaktion und will in Düsseldorf den negativen Eindruck korrigieren. „Hauptsächlich war es eine Einstellungs- und Fokussache wie wir das Spiel angegangen oder nicht angegangen sind“, analysierte Rohdewald. „Natürlich arbeiten wir auch daran, ein paar Sachen besser zu machen. Ich hoffe, dass wir unseren Fans, die nach Düsseldorf fahren, ein gutes Spiel liefern können.“ Nach der Karlsruher Niederlage sind die Uni Baskets auf Platz zehn abgerutscht, wollen aber zurück in die Play-off-Plätze. Die besten acht ProA-Teams kämpfen nach der regulären Saison um den Erstliga-Aufstieg.