ART Giants gegen Dresden Titans Aufeinandertreffen alter Bekannter

Aus seinen Worten spricht durchaus Respekt vor der Leistung der Mannschaft aus der sächsischen Landeshauptstadt. Zwangsweise hat sich Flabb in den vergangenen Jahren immer wieder mit den Titanen beschäftigen müssen. Einst spielten beide Vereine gemeinsam in der ProB, also der dritten Basketball-Liga, stiegen vorletzte Saison zusammen in die Zweiten Liga auf und sicherten sich im ersten Jahr den Klassenerhalt, um nun erneut in der zweithöchsten deutschen Spielklasse aufeinander zu treffen.