Basketball ART Giants feiern in Bochum den ersten Auswärtssieg

Im Westderby musste Yapicier neben dem Langzeitverletzten Daniel Norl auf den schwedischen Nationalspieler Craig Lecesne verzichten, und Bochums Cheftrainer Felix Banobre konnte Ex-Giant Vincent Friederici, der der beste deutsche Korbjäger der Pro A ist, nicht einsetzen. Das war für keine der Mannschaften eine Schwächung, hatte der VfL doch kurzfristig mit Keith Williams noch einen US-Boy nachverpflichtet, und für den ART machte Alexander Möller sein bisher bestes Spiel. Der 2,08 Meter-Hüne verzeichnete sein erstes Double-Double (20 Punkte, elf Rebounds) der Saison und war neben Marshall, der sowohl in der Offensive als auch in der Abwehrarbeit die größte Intensität an den Tag legte und Top-Scorer Ben Shungu (26 Punkte), der entscheidende Spieler zum Sieg. „Als Schlüssel zum Erfolg lässt sich das dritte Viertel herausheben, in dem wir es geschafft haben, nur 16 Punkte zuzulassen“, so der ART-Cheftrainer.