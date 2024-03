Basketball ART Giants fallen auf einen Abstiegsplatz

Mit nur zwei unnötigen Ballverlusten war es eines der besseren Spielviertel der Giants in dieser Statistik. So sollte es allerdings nicht weitergehen, denn im zweiten Viertel kamen sechs sogenannte Turnover dazu, die die Hagener alle per Fastbreak zu Punkten nutzten. Den Hagenern waren in der ersten Halbzeit lediglich drei Ballverluste unterlaufen. So summierte sich der Rückstand der Hausherren drei Minuten vor dem Halbzeitbuzzer auf 13 Zähler. Dank des zunächst nie erlahmenden Kampfgeistes der ART-Akteure konnte man noch mal bis auf sechs Punkte verkürzen (43:49).