Basketball ART Giants ersatzgeschwächt gegen den Tabellenführer

Es gilt, die beiden letzten Heimniederlagen aus den Köpfen zu bekommen. „Wir haben gute Charaktere in unserer Mannschaft, die gegen Bochum und Münster bereits gezeigt haben, was in ihnen steckt“, meint Apisier. „Zuletzt haben wir allerdings die Konzentration im eigenen Spiel in Phasen verloren, in denen wir hätten performen müssen. Wir werden auch gegen Jena wieder kämpfen und versuchen, unser bestes Spiel aufs Parkett zu bringen.“