Basketball : Giants enttäuschen beim Tabellenletzten

Düsseldorf Die Basketballer der 2. Bundesliga Pro B unterliegen nach einer über weite Strecke schwachen Leistung verdient mit 79:93.

Dabei starteten die Düsseldorfer gut in die Partie. Faton Jetullahi verwandelte direkt einen Dreier, kurz darauf zog sein Team auf 9:2 davon. Angeführt vom starken Robert Drijencic (29 Punkte) fanden die Oldenburger dann aber immer wieder die Lücken. In der eigenen Offensive stotterte der Motor, das Wurfglück oder aber die Idee und das Durchsetzungsvermögen fehlte – wie direkt nach der Halbzeitpause, als die Gäste innerhalb der 24-Sekunden-Regel nicht zum Korbwurf kamen. In der Folge blieben sie sogar fünf Minuten ohne Korberfolg. Die Oldenburger spielten sich derweil in einen Rausch und zogen bis auf 60:39 davon, verzauberten die rund 270 Zuschauer dabei unter anderem mit einem no-look-Pass. Die Handvoll Fans aus Düsseldorf mussten Böses befürchten. Doch plötzlich erwachte der Kampfgeist des Aufsteigers. Angeführt vom starken Dainius Zvinklys, der das Offensivspiel der Gäste nun an sich riss, brachte das Jönke-Team mehr Tempo in das eigene Spiel. Mit dem unaufhaltsamen Selbstbewusstsein des athletischen Litauers schrumpfte der Rückstand zum Viertelende auf 55:65. „Dan hat uns unfassbar viel Energie gegeben, so dass wir das Spiel nochmal offen gestalten konnten“, so Jönke. Auch der zuvor glücklose Faton Jetullahi fand seinen Rhythmus und verwandelte im letzten Abschnitt vier Dreier.