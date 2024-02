Basketball Nach dem Wechsel ging nichts mehr

Es waren in erster Linie die Falcons Julius Wolf (22 Punkte) und Tim Köpple (14), die bei den Giants den Stecker zogen und für den Gastgeber den Momentum Swing herbeiführten. Köpple war mit null Punkten in die zweite Halbzeit gegangen, beendete sie aber als zweitbester Scorer der Franken. Und Wolf war zeitweise der einzige Nürnberger, der sich gegen die drohende Niederlage stemmte. Es schien, als hieße es Wolf gegen die Giants. „Es tut gut nach so einem Sieg zu lachen“, verriet Wolf nach dem Schlusspfiff und seiner Wahl zum besten Spieler. „In der ersten Halbzeit war es bei mir nicht so berauschend, in der zweiten umso besser. Ich hatte in der ersten schon ein paar freie Würfe und einige nicht getroffen, in der zweiten sind sie dann gefallen.“