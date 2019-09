2. Basketball-Bundesliga Pro B : ART Giants starten ins Abenteuer dritte Liga

Auf Sebastian Kehr (rechts) und die ART Giants kommt am Samstag viel Arbeit zu. Foto: Benefoto

Düsseldorf Nach siebenwöchiger Vorbereitung geht es in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B, die de facto die dritte Liga ist, endlich los. Erster Gegner der Düsseldorfer sind die Dresden Titans.

Von Christine Leska-Ottensmann

Die lange Wartezeit hat endlich ein Ende: Am Samstag (19 Uhr) starten die ART Giants mit einem Heimspiel in die Basketball-Saison. Erster Gegner in der 2. Bundesliga Pro B (de facto die dritte Liga) sind die Dresden Titans. „Wir freuen uns riesig, dass es nach der siebenwöchigen Vorbereitung nun losgeht. Mit unserem Publikum im Rücken wollen wir den Titans ein leidenschaftliches Spiel bieten“, wünscht sich Aufstiegstrainer Jonas Jönke.

Der Gegner ist in der Pro B bereits etabliert. In dieser Saison treten die Dresdner ohne Import-Spieler an, setzen ausschließlich auf deutsche Akteure. Die Hälfte ist 20 Jahre und jünger. „Natürlich haben wir uns Videos angeschaut. Aber sie haben einen neuen Trainer und einige neue Akteure verpflichtet. Daher sind sie schwer einzuschätzen“, erklärt Jönke. Einer dieser Zugänge ist der 2,13 Meter große Center Georg Voigtmann, der zwei Jahre jüngere Bruder von Nationalspieler Johannes. Da kommt unter dem Korb viel Arbeit auf Sebastian Kehr, Alexander Möller und Michael Agyapong zu.

Bei den ART Giants lag das Hauptaugenmerk in dieser Woche darauf, Zugang Brady Rose zu integrieren. Der 23-jährige US-Amerikaner war Ende vergangener Woche nachverpflichtet worden, da sich Spielmacher Deshaun Cooper verletzt hatte und einige Monate ausfallen wird. „Nach fünf Trainingseinheiten und einem Testspiel ist Brady natürlich noch nicht auf dem Stand der anderen, er ist in den Spielzügen noch nicht ganz sicher“, sagt Jönke. Beim Test gegen MTB Baskets Hannover (78:81), als Rose praktisch aus dem Flugzeug direkt in die Halle gekommen war, hinterließ er aber schon einen guten Eindruck. „Ich habe viele gute Ansätze gesehen. Brady hat engagiert verteidigt und wollte seine Mitspieler in Szene setzen. Er ist ein guter Typ“, urteilt der Coach.