Basketball ART Giants brauchen den Befreiungsschlag

Dresden hat sechs der letzten sieben Meisterschaftsspiele gewonnen und sich so in die Play-off-Anwärterrolle gespielt. Die Giants stehen auf Rang 15. Eine Wiederholung des Hinspielerfolgs wären ein Befreiungsschlag. „Wir haben zuletzt jeden Tag sehr hart gearbeitet“, so Yapicier. „Besonders positiv ist, dass wir die mentale Situation der vergangenen Wochen sehr gut gemeistert haben. Jetzt ist es an der Zeit, die positive Energie zu nutzen.“ Im Hinspiel war das Rebound-Spiel der Düsseldorfer dem der Dresdner überlegen. Das möchte man in der sächsischen Landeshauptstadt im Rückspiel verhindern. Genau deshalb kommt es sehr ungelegen, dass Titans-Center Till Isemann wegen einer Verletzung nicht zur Verfügung steht. Doch der Titans Kader ist mit Georg Voigtmann, Lukas Zerner sowie Tanner Graham und Sebastian Heck auf den großen Positionen weiterhin breit aufgestellt. „Wie auch im Spiel gegen Bayreuth wird das Hauptaugenmerk gegen Düsseldorf darauf liegen, physisch zu verteidigen, aggressiv zu sein und zu wissen, welchen Spielern wir welche Stärken wegnehmen müssen“, gibt Titans-Headcoach Fabian Strauß vor. „Man kann also sagen, es geht darum, über 40 Minuten eine gute Teamdefensive zu spielen.“ Es dürfte also eine eher punktarme Begegnung werden, legt doch auch Yapicier viel Wert auf eine starke Defensivleistung.