Basketball Giants brauchen gegen den Spitzenreiter ein Wunder

Trier nimmt die Fahrt ins Rheinland nicht als Erholungsausflug. „Wir möchten uns in den letzten drei Saisonspielen die richtige Form für die Playoffs holen und uns voll auf uns konzentrieren. Wir wissen, dass Düsseldorf einige gute Mannschaften in dieser Saison vor große Herausforderungen gestellt hat und sind uns ihrer Qualität bewusst“, meint Trier-Headcoach Don Beck. „Wir erwarten ein physisches und intensives Spiel, da Düsseldorf zuhause spielt und wichtige Punkte im Abstiegskampf braucht. Wir müssen erneut voll fokussiert in diese Partie gehen und unsere Spielidee umsetzen – dann haben wir gute Chancen, auch das Spiel in Düsseldorf für uns zu entscheiden.“ Die Düsseldorfer wollen genau das verhindern.