Basketball Nach dem Klassenerhalt kommt die Kür für die ART Giants

Wer ist der nächste Gegner? Am Sonntag treten die Giants bei den Dresden Titans in der Margon Arena an (16 Uhr). Die Sachsen sind zusammen mit den Düsseldorfern am Ende der letzten Saison aus der Pro B in die Pro A, also die zweite Liga aufgestiegen. Dabei haben die Titanen die Giganten im Playoff-Finale der Pro B bezwungen. Im Gegenzug sicherten sich die Düsseldorfer in der ersten Pro A-Auseinandersetzung einen 90:83-Erfolg.