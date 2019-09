Basketball : Für Basketballer zählt nur der Klassenerhalt

Wenn die ART Giants in die neue Saison starten, dann fehlen ihnen wichtige Säulen der Aufstiegsmannschaft.

Neben der französischen Staatsbürgerschaft besitzt Wilkins auch einen marokkanischen Pass. Für die Nationalmannschaft Marokkos bestritt er sogar 30 Partien. Bei den ART Giants geht der 2,08-Meter-Mann in seine siebte Saison als Profi-Basketballer. Hier ist er kein unbekanntes Gesicht: In der Saison 2016/17 half er dem damaligen Regionalliga-Team für drei Partien aus. „John ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung in unser Team bringt. Er hat die nötige Geduld in der Offensive und einen exzellenten Distanzwurf. Aber auch sein Spiel unter dem Korb kann durch seine Größe für den Gegner gefährlich sein. Das macht ihn für uns zu einer echt guten Waffe auf dem Parkett“, freut sich Trainer Jonas Jönke über die Verpflichtung.