78:86-Niederlage ART Giants verlieren den Saisonauftakt in Trier

Wegen technischer Probleme, unter anderem an der 24-Sekundenuhr, verzögerte sich der Spielbeginn um 46 Minuten. Als dann endlich gespielt wurde, wurden die Trierer ihrer Favoritenrolle gerecht. Zwar nicht so deutlich, wie sie es sich gewünscht hätten, aber am Ende stand der 86:78 Sieg für die Gastgeber.