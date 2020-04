ART steigt ab : Volleyballer müssen für die Regionalliga planen

Düsseldorf Der Volleyball-Verband hat für alle Ligen die Saison für beendet erklärt. Wer zum Zeitpunkt des Abbruchs bereits rechnerisch abgestiegen war, muss eine Liga tiefer – und das betrifft auch den ART.

Damit hatten Mannschaftsführer Fabian Stuhlmann und die Drittliga-Volleyballer des ART wohl rechnen müssen – auch schon vor der Corona-Krise. Weil der Volleyball-Verband alle Spielzeiten in allen Ligen für beendet erklärt hat, ist es nun amtlich: Stuhlmann und Co. steigen in die Regionalliga ab. Bundes- und Landesverband haben die Regelung getroffen, dass bereits erspielte und rechnerisch unveränderbare Tatsachen auch für die kommende Saison Gültigkeit haben sollen. Da die „Füchse“ um Trainer Roland Brüss selbst bei einer Saisonfortführung das rettende Ufer nicht mehr hätten erreichen können, folgt nun der Gang in die vierthöchste deutsche Spielklasse.