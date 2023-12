Volleyball ART freut sich auf die Revanche

In der kommenden Woche beginnt bereits die Rückrunde: Am Samstag (19 Uhr, Georg-Büchner-Gymnasium, Tersteegenstraße) kommt dabei die SG Holzheim nach Golzheim. Für den ART ist das in eigener Halle die beste Gelegenheit zur Revanche für die Schmach vom ersten Spieltag: Die Holzheimer, die aktuell mit zwei Zählern Rückstand auf die Düsseldorfer nur Platz sechs belegen, hatten das Hinspiel im September glatt mit 3:0 gewonnen. Die Becker-Truppe hatte sich zum Saisonauftakt damals überhaupt noch nicht gefunden und eine ihrer schlechtesten Saisonleistungen abgeliefert. Gelingt den Düsseldorfern gegen die SGH der dritte Sieg in Folge, würden Platz drei und vier in Reichweite bleiben.