Basketball : Vom Aufstiegshelden zum Krisenmanager

Basketballer Armend Krasniqi macht in diesen Tagen ganz neue Erfahrungen: Vier Jahre nachdem er die Black Eagles gegründet hat und die Mannschaft in Folge drei Aufstiege in Serie feierte, kommt sie in der Oberliga an ihre Grenzen.

(cle) Armend Krasniqi ist der „Macher“ bei den Black Eagles. Mit einigen Freunden hat er sich früher regelmäßig zum Street-Basketball an den Courts im Arena-Sportpark getroffen. Zusammen haben sie gezockt und immer viel Spaß gehabt. „Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen, damit wir unter Wettkampfbedingungen antreten konnten.“

Mit sechs Mitstreitern hat er dieses Vorhaben vor vier Jahren in die Tat umgesetzt, ein knappes Jahr später ging es in den Spielbetrieb. Als Erster Vorsitzender und Spielertrainer trat er mit seinen Freunden nun in der Halle an und lehrte die Gegner das Fürchten. Drei Meisterschaften in Folge haben die Black Eagles eingeheimst und finden sich nun in der Oberliga wieder. „Das war alles immer ein Spaß. Wir sind von Sieg zu Sieg geeilt. Jetzt sind wir in der Spielklasse, die wir erreichen wollten“, betont er.

Doch die Euphorie nach dem Durchmarch ist verflogen, denn in der neuen Liga verloren die Black Eagles vier ihrer fünf Begegnungen. Am Wochenende gaben sie eine 15-Punkte-Führung aus der Hand und zogen im Derby gegen die Alten Freunde mit 79:89 den Kürzeren. „Ich muss zugeben, dass es für mich momentan ziemlich schwer ist, mit dieser Situation umzugehen. Solch eine Pleitenserie hatten wir bisher nicht. Das wirft mich und die Jungs mental zurück“, berichtet der 33-Jährige. Ein wenig fühlt er sich an den FC Bayern erinnert. „Früher waren wir wie die Bayern – wir haben alles gewonnen. Jetzt befinden wir uns in einem Tief.“

So sieht der Basketballer Armend Krasniqi im Berufsleben aus. Foto: RP/AK