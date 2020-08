Neue App für Sportler : App weist den Weg zu 350 städtischen Sportflächen

Sportamt und das Garten-, Friedhofs- und Forstamt arbeiteten mit Playsports neun Monaten daran, dass alle städtischen Sportmöglichkeiten zeitgemäß per App verfügbar sind.Nutzer können sich mit anderen Sportlern vernetzen und zum gemeinsamen Training verabreden.

Der Sport wird digitaler. „Das heißt aber nicht, dass es um eSport geht“, erläutert Fabian Becker. „Aber die Rahmenbedingungen des Sports werden mit unserer App digitaler.“ Becker hat mit dem hiesigen Tech-Start-up Playsports in Kooperation mit der Landeshauptstadt eine App entwickelt, mit der jedermann mit wenigen Clicks sein eigenes Sportlerleben übersichtlich organisieren kann. „Jetzt, in Corona-Zeiten haben wir gemerkt wie wichtig Sport ist. Viele Leute bewegen sich mehr, wollen gemeinsam mit anderen etwas für die Fitness und Gesundheit tun und sich dabei gleichzeitig mit anderen treffen“, erläutert Becker.

Die Kooperation zwischen der Kommune und den App-Entwicklern startete im Herbst 2019. Und eigentlich sollte die App bereits im April vorgestellt werden, doch Corona machte allen Beteiligten einen dicken Strich durch die Rechnung. Es gab also noch etwas mehr Entwicklungszeit fürs Finetuning. So arbeiteten das Sportamt und das Garten-, Friedhofs- und Forstamt mit Playsports seit neun Monaten daran, dass alle städtischen Sportmöglichkeiten zeitgemäß per App verfügbar sind. „Jetzt sind mehr als 350 innerstädtische Möglichkeiten integriert, auf denen man im öffentlichen Raum Sport machen kann und darf“, so Becker. Dazu gehören auch Bezirkssportanlagen, Multifunktionsflächen, Grünanlagen, Parks und Wälder. Nutzer erhalten damit alle Sportanlagen auf einen Blick und können sich mit anderen Sporttreibenden vernetzen und zum gemeinsamen Training verabreden. „Wenn man die Parks und Wälder hinzuzählt, bieten wir allen sportbegeisterten Bürgerinnen und Bürgern das größte frei zugängliche Fitnessstudio im Grünen. Die App Playsports vermittelt der Öffentlichkeit dieses vielfältige Angebot der Stadt“, erklärt Dezernentin Helga Stulgies.