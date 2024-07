Apostolos Hatzigiannidis ist Trainer beim DSC 99 Der Architekt des Lacrosse-Booms

Die Energie und Freude, die er aus seinem Sport gewinnt, vermittelt er mit Hingabe dem Nachwuchs des DSC 99. Spaß steht bei ihm immer im Vordergrund. Beim Jugendtraining fällt nie ein negatives Wort. „Die Kinder kommen nur wieder, wenn sie Freude am Spiel haben“, sagt er. „Es geht irgendwann auch um Leistung, ums Gewinnen, und dann kommt der Druck. Aber dem kam man am Besten mit Freude begegnen.“ Und so sind die Übungseinheiten – fröhlich, positiv, es wird viel gelacht. Hatzigiannidis spricht während des Trainings viel mit seinem breiten amerikanischen Akzent. Nicht nur, weil ihm für manche Situationen die deutschen Vokabeln fehlen, sondern weil dann auch die Aufmerksamkeit der Kinder größer ist, wie er sagt. „Get it, go Peter, go, go, go”, so feuert der Coach seinen Schützling Peter im Trainingsspiel an. Doch dann wirft sein Gegner, Quentin, sich bäuchlings hin, streckt den Stick aus und schnappt Peter den Ball doch noch weg: „Good Job!“, schmettert AP über den Platz.