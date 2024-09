Anton Galow und Sven Lua übernehmen bei Eintracht Spontent Spontane Wahl, perfekte Kapitäne

Anton Galow und Sven Lua wussten gar nicht wie ihnen geschah. Plötzlich waren sie zu den Kapitänen ihrer Mannschaft gewählt. Das lief so: Die Volleyballer von Eintracht Spontent versammeln sich in ihrer Sporthalle vor Beginn der Übungseinheit um Michael Kohne. Der Trainer macht den Spielern den Vorschlag, bald einen Kapitän zu wählen. „Muss nicht sofort sein. Denkt drüber nach. Ihr könnt euch damit noch Zeit lassen“, meinte er. Die Spieler nicken, einige schauen sich nachdenklich an. Und dann geht es plötzlich doch ganz schnell. Ein Spieler aus dem Kreis ruft: „Ich schlage Anton vor!“ Sofort ertönt ein zustimmendes Murmeln aus der Gruppe. „Ja, klar! - „Gute Idee!“ – „Anton wäre super!“ – „Das ist eine gute Wahl.“ – „Lasst uns das machen!“ Die Zustimmung ist einhellig. Und schon ist Anton Galow gewählt.