Leichtathletik : Zwei Leben für den Sport

Antje und Klaus Kirberg aus Kalkum-Wittlaer trainieren seit mehr als 30 Jahren Kinder und Jugendliche in der Leichtathletik.

Ein Leben für den Sport, ein Leben für die Kinder. Eltern können nur erahnen, was Antje und Klaus Kirberg alles für die Jungen und Mädchen aufgeben, die sie betreuen, was sie opfern, um ihren Schützlingen ein starkes Training zu bieten. Das Ehepaar Kirberg engagiert sich schon seit mehr als 30 Jahren für den Nachwuchs von Leichtathletik-Vereinen. Früher für den TV Mettmann, den TuS Lintorf und für fünf Jahre für den TV Kalkum-Wittlaer. Seit mittlerweile 15 Jahren stehen sie fast täglich für den TV Angermund auf den Plätzen des Arena-Sportparks. Sie sind mit ihrem täglichen Kampf für das sportliche Wohl der Kinder ein Glücksfall für den Klub aus dem Düsseldorfer Norden. „Uns motiviert, Talente für den Sport zu begeistern und mit ihnen dann bei Wettkämpfen gut abzuschneiden“, sagt der 62-Jährige. Er und seine ein Jahr ältere Frau machen keinen Wind um ihr Engagement. Sie wirken am liebsten ganz unauffällig und leise im Hintergrund, sind während der Arbeit ganz im Hier und Jetzt.

Sie sind sich der Dimension ihrer Arbeit bewusst. Es geht dabei auch um das große Ganze, um soziale und gesundheitliche Komponenten: Sie würden „Kinder von der Straße holen“, sagen sie, „und gegen den negativen Trend angehen, was die motorische Leistungsfähigkeit angeht“. Es trifft sie empfindlich, wenn sie das Gefühl bekommen, dass diese Arbeit nicht ausreichend wertgeschätzt wird. Das war beispielsweise in den 2000er-Jahren so, als ihre Gruppe beim TVKW geschlossen wurde und der Verein sich mehr dem Fußball zuwandte. Glücklicherweise durften sie alsbald ihre Tätigkeit unter dem Dach des TVA weiterführen.

Info Kirberg-Schützling ganz vorne dabei Gregory Minoue, Schützling von Antje Kirberg, ist einer der hoffnungsvollsten Läufer des TV Angermund. Der Sprinter startet in der U18-Klasse. Der 17-jährige Angermunder lief beim Hallen-Sportfest in Rhede im 60-Meter-Lauf mit 7,03 Sekunden neue Bestzeit. Auf der U20-Hürdenstrecke wurde er mit 7,96 Sekunden Erster.

Antje und Klaus Kirberg haben sich (selbstverständlich) über ihr gemeinsames Hobby kennengelernt. 1981 war das. Da absolvierten sie beide in Mainz den Lehrgang zur Trainer-A-Lizenz – und bezogen bald eine gemeinsame Wohnung in Lintorf. Später wechselten sie nach Kalkum-Wittlaer, wo Klaus Kirberg aufgewachsen war. Er repariert in seinem Beruf als Elektroniker bei der Rheinbahn Straßenbahnen. Sie kommt aus Bremen und ist Pädagogin an einer Grundschule. Zur Aktivenzeit waren sie beide Mittel- und Langstreckenläufer. Heute als Übungsleiter sind ihre Disziplinen ganz verschieden: Antje Kirberg bildet Kinder und Jugendliche im Sprint aus, ihr Mann ist Spezialist für den Stabhochsprung. „Diese Disziplin begeistert mich, weil man dafür extrem vielseitig sein muss“, sagt er. Ein starker Stabhochspringer habe Mut und sei athletisch. „Er ist gleichzeitig gut im Sprint, Turnen und Zehnkampf.“ Zuerst müssten mit kleinen Sprüngen Sicherheitsreaktionen des Körpers abgebaut und das Einbiegen und Einstechen des Stabs trainiert werden. Wichtig sei ein Trainer, der die Tricks kenne, mit denen er die Technik vermitteln könne. „Da habe ich mir im Laufe der Jahre viel von anderen Trainer abgeschaut und gelernt.“

Die Arbeit als Trainer habe sich in all den Jahren sehr gewandelt, sagen die Kirbergs, die in der Leichathletikszene geachtet wie gemocht werden, weil sie im Umgang mit den Kindern immer den richtigen Ton treffen. Und weil sie wissen, was sie wann einem Kind zutrauen können. Sie beklagen, dass sich Kinder und Jugendliche von Jahr zu Jahr weniger bewegen, dass es viele motorische Störungen gäbe. „Die Jugendlichen sind nicht mehr so beweglich wie vor 30 Jahren, weil sie nicht mehr genug Freiräume haben, um Sport zu machen.“ Das liege vor allem am Wandel des Bildungssystems. Ganztagsschulen würden ausgebaut, die Gymnasialzeit verkürzt und damit der Unterricht in den Nachmittag verlagert. „Die Schüler haben weniger Zeit, um außerhalb der Schule ihren Hobbys nachzugehen.“ Und sie als Trainer besäßen immer weniger Möglichkeiten, die Jungen und Mädchen an den Verein und die Trainingsgruppe zu binden. Negativ wirke sich auch das große kommerzielle Fitnessangebot aus.

Wer mit Antje und Klaus Kirberg spricht, der hört neben der Begeisterung für ihre Tätigkeit auch von den Tendenzen, die für ein Training im Verein schädlich sind. „Es gibt tolle Eltern, die uns sehr helfen“, sagt Klaus Kirberg. Aber insgesamt beklagt er den Umgang der Eltern mit Trainern und Betreuern. Eltern würden sich immer seltener einbringen. Der Umgang sei unpersönlicher als früher.