Ante Grbavac und Maximilian Wasse Interaktiv verliert Führungsspieler

(RP) Die aus der 3. Liga abgestiegenen Handballer von Interaktiv müssen auf ihrem Weg zurück in die Regionalliga Nordrhein zwei Abgänge verkraften: Sowohl Ante Grbavac als auch Maximilian Wasse werden nicht mehr für die Mannschaft von Trainer Filip Lazarov auflaufen. Grbavac war 2022 vom Zweitligisten TSV Bayer Dormagen nach Ratingen gekommen und hatte damals für vier Jahre unterschrieben. Er wurde auf Anhieb seiner Rolle als Führungsspieler gerecht. Mit 198 Toren in 26 Spielen hatte Grbavac erheblichen Anteil am Aufstieg in die 3. Liga Süd-West. In der vergangenen Saison erzielte Ante 169 Tore in 28 Spielen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse.