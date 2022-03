Leichtathletik : Auf der Suche nach purem Glück

Ansgar Völker vom TV Angermund bei der EM in Portugal. Foto: RP/AV

Düsseldorf Ansgar Völker vom TV Angermund ist leidenschaftlicher Speerwerfer. Bei der deutschen Meisterschaft 2021 in Kassel holte er mit einer Weite von 49.70 Metern den Titel und qualifizierte sich für die EM in Portugal, wo er es jüngst in die Top Ten schaffte. Völker gehört damit in seiner Altersklasse zu den besten Werfern des Kontinents

Von Falk Janning

Wenn Ansgar Völker über Speerwurf spricht, dann ist jeder Satz gefärbt von seiner Bewunderung und Faszination für die Sportart. Leidenschaftlich versucht er zu vermitteln, welches intensive Gefühl er beim Wettkampf zu seinem Sportgerät aufbaut, wie er die ganze Kraft aufs Gerät bekommt, wie seine Muskeln so miteinander arbeiten, dass er es optimal beschleunigt. Bei der deutschen Meisterschaft 2021 in Kassel holte er mit einer Weite von 49.70 Metern den Titel und qualifizierte sich für die EM in Portugal, wo er es jüngst in die Top Ten schaffte. Völker gehört damit in seiner Altersklasse zu den besten Werfern des Kontinents – enttäuscht war er trotzdem. Und das lag an seiner Weite.

Fünf Meter fehlten ihm in Portugal zur Zufriedenheit. Er kam nur auf knapp 45 Meter. „Ganz unabhängig von meiner Weite: Der Wettbewerb mit den Skandinaviern ist frustrierend. Sie sind gut ausgebildet, werfen sehr sauber und haben den EM-Titel unter sich ausgemacht.“

Info Olympischen Spiele der Antike hatten Speerwurf Antike Sportart Der Speerwurf war schon Bestandteil der Olympischen Spiele der Antike und kam in der Neuzeit erstmals 1906 als „Freistil-Speerwurf“ ins Programm. Beidhändiger Speerwurf Speerwurf gehört seit 1908 zu den Olympischen Spielen. Zusätzlich wurde bei den Spielen 1912 beidhändiger Speerwurf ausgetragen.

Völker wuchs in Coesfeld auf und schloss sich dort als Kind dem Leichtathletik-Klub an, weil er mit dem Fußball nichts anzufangen wusste. Er absolvierte Mehrkämpfe, zu denen auch das Speerwerfen gehört. Mit 22 Jahren erreichte er mit 57 Metern seine Bestleistung. Er blieb im Erwachsenenalter weiterhin dabei, verlor den Speer nie aus den Augen, auch wenn er den Sport aus beruflichen und familiären Gründen nur hobbymäßig betreiben konnte. Nach seinem beruflichen Wechsel nach Düsseldorf landete er bald beim TV Angermund. Der Verein hatte seine Tochter beim Stabhochsprung bei einer Talentiade entdeckt. Und weil es beim TVA üblich ist, dass die Eltern, die ihre Kinder zum Training bringen, während der Übungszeit ihres Nachwuchses auch selbst Sport betreiben dürfen, entdeckte Völker seine Leidenschaft neu.

Sie war zurück, die Faszination dafür, seinen Körper als Katapult für den Speer zu benutzen. „Es geht um die Verwringung der Schulter-Becken-Achse“, sagt er. „Es geht ums maximale Verwringen, um Energie aufbauen und sie dann als Katapult an einem bestimmten Punkt zu entladen. 80 Prozent der Kraft wird unterhalb der Schulter mobilisiert, der Impuls kommt aus dem Becken. Es folgt die Peitschenbewegung des Unterarms. Und wenn man den Speer dann loslässt, merkt, dass es passt und die Flugbahn verfolgt, ist das pures Glück.“

„Speerwerfen ist wie Rad fahren und Rudern, der Körper vergisst die Bewegung nicht, man kann sie sein Leben lang“, sagt Völker. Die Basis war also da, und die Fortschritte bei den Weiten stellten sich schnell ein. Zwei- bis dreimal die Woche übte er jeweils zwei Stunden und wurde unter Anleitung von Werferpapst Manfred Poppe stetig besser. In der Jugend warf Völker meist um die 50 Meter. Bald war er wieder da. „Die Weite habe ich mir bis heute erhalten“, sagt er stolz. „Allerdings ist der Speer nun im Alter etwas leichter, wiegt in der Ü50 100 Gramm weniger, das sind jetzt nur noch 700 Gramm.“

Gelernt hat er, dass er gute Ergebnisse erreicht, wenn er sich in einem Tunnel befindet. Er nennt ihn Aggressionstunnel. Um dorthin zu gelangen, müsse er sich isolieren. „Beim Wettkampf isoliere ich mich unter anderem mit Musik, um in diesen Tunnel zu gelangen. Denn man wirft nicht weit, nur weil man es will“, sagt Völker. „Man muss einen animalischen Reflex aufbauen, nur dann kommt man an seine stärkste Seite heran.“ Seine Aktionen beim Wurf seien im Wettbewerb keine bewusste Aneinanderreihung der Bewegungen. Das passiere alles innerhalb von wenigen Millisekunden, da könne man nichts korrigieren. Und aus diesem Grund gebe ihm Trainer Poppe beim Wettkampf auch keine technischen Tipps. Er sage dann nur so etwa wie: „Mach mehr richtig als falsch! Übernimm so viel wie Du kannst!“ – „Ich bin sonst eher ein Kopfmensch, aber beim Wettkampf versuche ich es eher aus dem Bauch heraus zu machen.“