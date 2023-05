Boxen Haxhillaris Traum endet früh

Seine erste Weltmeisterschaft wird der Hoffnungsträger trotz des frühen Ausscheidens in jedem Fall in positiver Erinnerung behalten. „Das Turnier hat mich in definitiv nach vorne gebracht und motiviert mich, weiter hart zu arbeiten“, sagt Haxhillari, der schon sein nächstes sportliches Ziel vor Augen hat – und zwar die Ende Juni stattfindende Olympia-Qualifikation in Polen. „Da würde ich sehr gerne dran teilnehmen“, sagt der leidenschaftliche Boxer.