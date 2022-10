Galopp : Andras Starke siegt beim Großen Preis der Landeshauptstadt

Düsseldorf Andrasch Starke ist Deutschlands erfolgreichster Jockey allerZeiten. Im Sattel von Aemilianus ist er auch am Sonntagnachmittag beim Großen Preis der Landeshauptstadt nicht zu schlagen. Knapp 5000 Zuschauer sind bei den letzten Rennen der Saison dabei.

Aemilianus ist ein vierbeiniger Spätzünder. Zweijährig war er für seinen Besitzer, die Kölner Familie Ullmann noch in Frankreich im Training, erlitt dort einen Haarriss am Bein, musste lange aussetzen. “Er hat sich in den letzten Wochen noch einmal richtig gesteigert, wird in diesem Jahr sicher auch noch einmal laufen”, meinte Klug, “ihm steht die Welt offen.” Hinter der Französin Cantilea kamen die Favoriten ins Ziel, Dapango wurde Dritter vor der höher eingeschätzten Novemba. Die Stute, die im vergangenen Jahr in Düsseldorf die klassischen German 1000 Guineas gewinnen konnte, ging wie gewohnt von der Spitze aus das Rennen an, war aber 300 Meter von der Konkurrenz passiert. “Sie ist halt in diesem Jahr nicht mehr ganz so gut wie in der letzten Saison”, hatte Trainer Peter Schiergen schon zuvor gemeint.