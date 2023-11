Fußball Anas El-Rifai heiß begehrt

Und gute Auftritte legt El-Rifai in dieser Spielzeit in schöner Regelmäßigkeit hin. An den ersten 15 Spieltagen war der Rechtsfuß bereits an 20 Toren seines Klubs direkt beteiligt. Mit zwölf erzielten Toren belegt der Nachwuchsmann in der teaminternen Wertung Platz zwei hinter Dennis Ordelheide (14). Keine Frage: Der talentierte Kicker hat in dieser Spielzeit in Sachen Effektivität einen enormen Sprung nach vorne gemacht.