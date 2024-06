Am Wochenende DJK Tusa richtet großes Mädchenturnier aus

Ein Blick auf die Teilnehmer in den Altersklassen U9, U11, U13, U15 und U17 genügt um zu wissen, dass am kommenden Wochenende ganz bestimmt die eine oder andere zukünftige Bundesligaspielerin an der Fleher Straße in Aktion zu sehen sein wird. Und eine Bundesligaspielerin von heute wird ebenfalls an beiden Tagen vor Ort sein. Laura Pucks von der SGS Essen kehrt an ihre alte Wirkungsstätte zurück, um die Autogrammwünsche des fußballbegeisterten Nachwuchses zu stillen. „Sie hat als Bambini bei der Tusa mit dem Fußball angefangen. Nun schließt sich mit ihrem Besuch am Wochenende sozusagen der Kreis“, sagt Marcus Italiani über die Junioren-Nationalspielerin, die im vergangenen Jahr mit der DFB-Elf Vize-Europameisterin bei den U19-Juniorinnen wurde.