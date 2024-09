Eller 04 trifft am Sonntag in der Bezirksliga auf den DSC 99 Rückkehr ungewiss: Bechert hofft auf ein Wunder

Wer weiß, ob Bechert nicht heute noch den „Club“-Dress tragen würde, wenn gewisse Dinge nicht passiert wären. Die Verletzung am Sprunggelenk beim Übergang in den Seniorenbereich gehört genauso dazu, wie die zwischenzeitliche Inthronisierung von Sebastian Saufhaus zum Trainer der ersten Mannschaft. „Er hat leider nicht so sehr auf junge Spieler gesetzt“, sagt Bechert. Der Defensivmann entschied sich daher damals zum freiwilligen Abstieg in die zweite Mannschaft, obwohl er dem starken Jahrgang 1996 angehörte, auf den man beim DSC so große Stücke hielt. Nach einer kurzzeitigen Rückkehr in die Erste entschied sich Bechert im Sommer 2020 schließlich dazu, seinem Stammverein den Rücken zu kehren. Es folgten für ihn vier Spielzeiten beim TuS Gerresheim, eher er vor wenigen Wochen den Schritt zur TSV Eller 04 wagte. „Mir hat in Gerresheim die Perspektive gefehlt, zumal mit Marco Meyer und Ibrahim Dogan wichtige Eckpfeiler von Bord gegangen sind“, erklärt der technisch beschlagene Abwehrmann. Da kam der Anruf von Kerim Kara gerade recht. „Er wollte mich schon ein Jahr vorher nach Eller holen. Im zweiten Anlauf hat es dann geklappt“, sagt Bechert.