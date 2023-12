Am Sonntag in Oberkassel Derby im Tabellenkeller

So weit ist es indes noch lange nicht, weshalb Abel die Partie gegen den MSV trotz des prekären Tabellenbildes auch noch nicht zum Endspiel ausrufen will: „Es geht für uns nur darum, uns in eine bestmögliche Ausgangslage für das neue Jahr zu bringen. Was wir jetzt noch an Punkten holen, das müssen wir in 2024 nicht mehr aufholen.“