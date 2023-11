Fußball Duell der besten Angriffsreihen

Wenn am Samstag das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga zwischen dem TSV Eller 04 und der SG Benrath-Hassels angepfiffen wird, dann ist es rund um den Sportplatz an der Vennhauser Alle ein klein wenig voller als üblich. Für gewöhnlich werden Heimspiele der TSV nämlich nur von einem einzigen Schiedsrichter geleitet. Am Samstag jedoch ist das anders. Dann erhält der angesetzte Unparteiische Marius Kasten Unterstützung von zwei Assistenten.