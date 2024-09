Alte Freunde, Tus Maccabi und TV Grafenberg So gehen die Düsseldorfer Basketball-Herren in die neue Saison

Das ist auch das Ziel des TuS Maccabi, der zuletzt mehrfach die Vizemeisterschaft holte. „Relativ weit oben wollen wir am Ende landen“, sagt Trainer David Wilder. „Nach dem finalen Spieltag wollen wir sagen: Ja, das ist eine Saison, wie wir sie uns vorgestellt haben.“ Dass sich seine Spieler wohlfühlen, zeigt die Tatsache, dass kein Akteur den Verein verlassen hat. „Wir sind wie eine große Familie. Die Kontinuität im Team hilft uns auch über die durchwachsene Vorbereitung hinweg“, weiß Wilder. Durch Verletzungen und Urlaube konnte das Team nicht so trainieren wie gewünscht. Dafür waren die Übungseinheiten in den letzten Wochen umso intensiver.