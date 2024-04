Basketballer siegen in der Verlängerung Alte Freunde gewinnen dramatisches Derby

(cle) Nur die Alten Freunde hatten Grund zum Jubeln. Im Derby gegen die TG 81 II gelang den Basketballern ein Sieg nach Verlängerung. Alle anderen Oberligisten gingen leer aus.



SV Alte Freunde – TG 81 II 81:76 (31:29/72:72) Das war ein superspannendes Derby mit acht Führungswechseln, die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Im dritten Viertel konnten sich die Gastgeber zwischenzeitlich einen 14-Punkte-Vorsprung erarbeiten. Fünf Minuten vor dem regulären Abpfiff führten sie noch mit neun Zählern, doch der Vorsprung schmolz. „Dass wir uns noch in die Verlängerung retten konnten, war schon ein Erfolg. Aber in der Overtime waren die Alten Freunde einfach frischer, haben den Fight besser angenommen und verdient gewonnen“, resümierte TG-Spielertrainer Tim Brückmann. Bereits am heutigen Dienstag (20.30 Uhr) endet für seine Mannschaft mit einem Heimspiel gegen Mettmann-Sport die Saison.

SC Bayer 05 Uerdingen – TuS Maccabi 86:72 „Kein Viertel haben wir gewonnen. Wir sind durchgehend einem Rückstand hinterhergelaufen. Egal was wir geändert oder welche Wechsel wir vorgenommen haben, die Uerdinger hatten immer die bessere Antwort. Daher haben sie verdient gewonnen“, musste Maccabi-Trainer David Wilder anerkennen. „Letztlich spiegelt die Leistung auch die letzten Wochen und Monate wider. Viele Akteure konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht zum Training kommen. Das macht es nicht leicht. Das merkt man unserem Spiel an.“ Jetzt gehe es darum, die Saison vernünftig zu beenden und mit einem Sieg die Vizemeisterschaft zu sichern.



Mettmann-Sport – ART Giants II 84:64 (42:29) Trotz der 15. Pleite im 19. Spiel haben die Giants den Klassenerhalt noch in eigener Hand. Allerdings benötigen sie dafür im letzten Saisonspiel gegen den Fünften Bayer Uerdingen einen Heimsieg.

Baskets Bonn – ART 66:58 Aufgrund von Verletzungen und Krankheiten konnten die Düsseldorferinnen nur mit sechs Spielerinnen antreten. „Sie haben die Situation gut gemeistert. Wir haben hart gespielt, aber der Gegner war stark und hat unsere Personalsituation gut ausgenutzt“, so Trainer Robert Shepherd. Die Ganzfeldpresse führte dazu, dass die ART-Frauen im letzten Viertel zu müde waren, um die Überraschung zu schaffen. Am letzten Spieltag haben sie frei, die Saison ist für sie vorbei. Der Aufsteiger etablierte sich direkt in der neuen Liga: Mit zehn Siegen in 20 Spielen und einem guten Mittelfeldplatz kann Shepherd sehr zufrieden sein.