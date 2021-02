Fußball : Der Meistermacher wird 85

Düsseldorf Alfred Zwiebler gehörte als Spieler zur legendären Mannschaft des DSC 99. Auch als Trainer feierte er viele Erfolge. Am 21. Februar 2021 feiert er seinen 85. Geburtstag.

Für die älteren Semester unter Düsseldorfs Fußballkennern hat der Name Alfred Zwiebler einen sehr guten Klang. „Freddi“ war Mannschaftskapitän des DSC 99 Ende der 50er-Jahre und maßgeblich an den großen Erfolgen des Klubs in der Landes- und Verbandsliga beteiligt. Später reihte er als Trainer im Düsseldorfer Amateurfußball Erfolg an Erfolg, stieg mit verschiedenen Klubs auf, holte Meisterschaft um Meisterschaft. Am morgigen Sonntag wird der immer noch vor Lebensfreude sprudelnde Rentner 85.