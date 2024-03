Galopper des Jahres Galopprennen als Herzensanliegen

Genau hier möchte Bethke-Jaenicke ansetzen, wenn es darum geht, in seinem zunächst auf drei Jahre befristeten Ehrenamt eigene Spuren zu hinterlassen. Das „Produkt“ Galopprennsport am Grafenberg hält er für einzigartig und hoch attraktiv – für Besucher, Aktive und Sponsoren. Mit Henkel hat der Rennverein zudem einen Hauptsponsor mit internationaler Relevanz. Dem Präsidenten ist es deshalb ein Herzensanliegen, noch mehr Besucher anzulocken und den Galoppsport künftig noch besser in der Stadtgesellschaft zu verankern. „Die Düsseldorfer sollten stolz sein auf ihren Grafenberg. Das will ich ihnen nahebringen“, hat er sich vorgenommen. Er rühmt die herrliche Lage und elegante Ausstattung der Rennbahn mitten im Grünen, die unvergleichliche Stimmung vor den Starts und das Familienprogramm. Insgesamt ein Umfeld, das werbewirtschaftlich für viele Branchen interessant und erfolgreich zu vermarkten sei, betont er. Dabei hört man den Profi heraus. Sein beruflicher Alltag ist darauf ausgerichtet, Lösungen und Strategien auszutüfteln. Bethke-Jaenicke hat in Heidelberg Volks- und Betriebswirtschaft studiert und seinen Doktortitel am Institut für Kreditwirtschaft in Wien erworben. Das Banken- und Sparkassenwesen ließ ihn nie mehr los. In diesem Bereich rekrutiert er als Unternehmensberater, Mitbegründer und Gesellschafter von Horn & Company im Medienhafen mit über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die meisten Kunden, und das voller Leidenschaft.