Hockey „Ohne den DHC wäre ich nicht das, was ich bin“

Seine Eltern, der Vater Deutscher, die Mutter Spanierin, waren der Arbeit wegen nach Südamerika gezogen. Bis zum Abitur hatte er in Chile gelebt, dann zog es das jüngste von fünf Geschwisterkindern im Jahre 2000 nach Deutschland, wo er seinen Traum vom Studium der Sportmedizin verwirklichen wollte. „Ich hatte als jugendlicher Draufgänger einige Verletzungen. Daraus ist das Bedürfnis entstanden, die gesundheitlichen Komplikationen verstehen und heilen zu wollen.“ Der Start in der Wahlheimat ohne Familie und Freunde war steinig. „Als ich in Düsseldorf mit dem Medizinstudium begann, war ich so gut wie blank. Ich hatte gerade mal Geld für einen guten Monat. Das Bafög und rund 1000 Mark von meinem Bruder haben mich über die harte Anfangszeit gerettet.“ Trotz aller Entbehrungen hatte Schek sich zum Pummelchen entwickelt. „In Chile hatte ich als Torwart im Nationalteam gespielt, also dachte ich, am besten mit Hockey meine überschüssigen Pfunde abtrainieren zu können. Ich suchte nach dem besten Hockeyverein in der Stadt und landete beim DHC.“ Nachdem der Neue die skeptischen Mienen im Verein durch gute Leistungen von seiner Qualität überzeugt hatte, gelang dem Keeper der Sprung von der zweiten in die erste Herrenmannschaft. Und schließlich sogar der Aufstieg in die Bundesliga mit namhaften Größen wie den Nationalspielern Christoph Eimer und Oliver Korn. Vom „Pummelchen“ kann heute nicht mehr die Rede sein, eher vom durchtrainierten Asketen.