Letzter Spieltag in der 3. Liga Absteiger Interaktiv hält in Saarlouis lange mit

Dabei bot Interaktiv gerade in der ersten Spielhälfte noch einmal eine ansprechende Leistung. Das Lazarov-Team hielt beim hoch favorisierten Tabellenfünften stark dagegen, führte in der 8. Minute mit 4:3 und ließ sich auch von einem folgenden 4:8-Rückstand (14.) nicht beirren. So kämpften sich die Gäste bis zur 21. Minute wieder zurück und belohnten sich durch den Treffer von Kapitän Etienne Mensger mit dem neuerlichen Ausgleich – 21:21. In die Pause ging es dann allerdings wenige Minuten später mit einem 15:18-Rückstand.