Neue Regel gilt auch für die Amateure Neue Verantwortung für Spielführer

Düsseldorf · Bei der Fußball-Europameisterschaft ist sie auf große Zustimmung gestoßen, nun wird sie auch in Deutschland zum Saisonbeginn einheitlich in allen Spielklassen eingeführt: die Anweisung, dass sich nur der Mannschaftskapitän an den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin wenden darf, um eine wichtige Entscheidung erklärt zu bekommen.Bei den Amateuren gibt es Skepsis.

16.07.2024 , 17:21 Uhr

Daniel Rey Alonso (re., im Duell mit Zissis Alexandris) ist Kapitän von Turu 80. Foto: Jerusalem Foto: Rp/Benedikt Jerusalem

Von Marcus Giesenfeld