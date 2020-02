Jugendfußball : Fortunas U19 kann Geschichte schreiben

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs A-Junioren winkt die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Am Samstag ist Spitzenreiter 1. FC Köln zu Gast.

Im Grunde müsste Sinisa Suker mit all seiner Berufserfahrung schon sämtliche Szenarien erlebt haben. Seit nunmehr fast 15 Jahren trainiert der gebürtige Neusser die U19-Fußballer der Fortuna, in Lohn und Brot des Klubs steht er sogar noch länger – seit 1996, um genau zu sein. Doch momentan zeigt sich, dass es sehr wohl Situationen gibt, die auch für Suker neu sind. In der A-Junioren-Bundesliga treibt sich sein Team in den ganz hohen Gefilden der Tabelle herum und steht hinter dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund auf Platz drei; punktgleich mit dem Spitzen-Duo. „Für uns“, sagt der 45-Jährige, „ist das etwas Einmaliges. Das hat es noch nie gegeben.“