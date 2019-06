Deutsche Badminton-Meisterschaft : 57. Titel für Heidi Bender in Langenfeld

Langenfeld Die Düsseldorferin Heidi Bender setzt seit vielen Jahren Maßstäbe im Badminton. Bei der deutschen Senioren-Meisterschaft spielte sie sich gleich dreimal auf das Siegertreppchen.

Bei der 32. deutschen Senioren-Meisterschaft in Langenfeld, der größten Badminton-Veranstaltung in Deutschland mit mehr als 600 Teilnehmern, trumpfte Heidi Bender erneut auf. Die Düsseldorferin, die in ihrer Heimatstadt den OSC trainiert und für den Pulheimer SC in der Verbandsliga spielt, kam im Einzel, Doppel und Mixed aufs Treppchen.