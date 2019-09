Amateurfußball : 4:0 – Turu schießt Baumberg ab

Daniel Rey Alonso gewinnt das Kopfballduell gegen Wiren Bhaskar und erzielt das 1:0 gegen die Sportfreunde Baumberg. Foto: rp/HORSTMUELLER GmbH /Schröder

Nach dem Spiel waren sich beide Trainer einig, dass der Sieg für den Düsseldorfer Oberligisten verdient war.

Turu scheint den Dreh gefunden zu haben. Was sich schon im Niederrheinpokal in der gegen den Regionalligisten VfB Homberg gewonnenen Partie andeutete, fand mit dem 4:0-Sieg im Meisterschaftsspiel gegen die Sportfreunde Baumberg seine Fortsetzung – und sogar seine Steigerung.

Auch wenn der Erfolg vielleicht zu hoch ausfiel, so gab es an seiner Berechtigung keine Einschränkung. Dieser Meinung war nach Spielende auch Baumbergs Co-Trainer Michael Rentmeister, der den erkrankten Salah El Halimi vertrat. Auch er hatte gesehen, dass die Oberbilker geschickt den Ball laufen ließen, was ihnen mit den laufstarken Takumi Yanagisawa, Sahin Ayas und Donald Bogdani viel häufiger als in den Begegnungen zuvor auch gelang und zu Torchancen führte. „Uns hat natürlich auch der frühe Führungstreffer in die Karten gespielt“, nannte Turus Trainer Francisco Carrasco einen weiteren Grund für Turus Leistungssteigerung.

Info

In der siebten Minute hatte Turus aufgerückter Innenverteidiger Daniel Rey Alonso nach einem Eckball von Saban Ferati den Ball mit dem Kopf zum 1:0 über die Torlinie gedrückt. Baumbergs Verteidigung sah da einschließlich Schlussmann Jannik Hinsenkamp nicht glücklich aus. In der Folge hatten die spielfreudigen Düsseldorfer mehrere Möglichkeiten den Vorsprung auszubauen (Yanagisawa, Tim Galleski). „Doch da haben wir unsere Chancen nicht zu Ende gespielt“, stellte Trainer Carrasco hinterher fest. Stattdessen lag bei einem Schuss an die Querlatte von Robin Hömig der Ausgleich in der Luft. Beide Augen drückte Schiedsrichter Marco Lechtenberg zu, als er es nach einem bösen Foul von Roberto Guirino an Galleski nur bei einer Gelben Karte für den Baumberger beließ.

Die zweite Hälfte brachte zunächst keine Höhepunkte, bis Vedran Beric Hömig im Strafraum zu Fall brachte. Den fälligen Strafstoß setzte Louis Klotz flach an den linken Pfosten (65.). „Das war eine Schlüsselszene“, waren sich beide Trainer nach dem Schlusspfiff einig. Denn danach kam Turu wieder besser ins Spiel und konnte durch einen Doppelschlag die Partie endgültig für sich entscheiden. Bei beiden Toren waren der eingewechselte Yannick Wollert als Vorlagengeber und Kapitän Ferati beteiligt. Feratis Schuss in der 72. Minute konnte Hinsenkamp noch abwehren, doch beim Nachschuss von Yanagisawa war er ohne Abwehrchance.