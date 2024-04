Handball Interaktiv im Duell der Aufsteiger

In den noch sieben ausstehenden Begegnungen hat Interaktiv den Klassenerhalt selbst in der Hand, da es noch vier Mal gegen direkte Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte gehen wird. Dort drängeln sich gleich sieben Mannschaften Kopf an Kopf, da zwischen den Bergischen Panthern auf Rang zehn und dem Tabellenletzten TV Aldekerk gerade ein Mal zwei Punkte liegen. Das Team von Lazarov gehört als Zwölfter zu den drei Mannschaften mit 16 Zählern auf dem Konto und muss am Samstag beim Vierzehnten TV Homburg. Nachdem vor der Osterpause mit 36:24 ein souveräner Sieg gegen Aldekerk eingefahren werden konnte, gilt es nun im Saarland, den nächsten Schritt für ein weiteres Jahr dritte Liga zu gehen. Diese wird vor der lautstarken Kulisse in Homburg nicht einfach. Der Aufsteiger präsentierte sich bereits im Hinspiel in Ratingen als ebenbürtiger Gegner und musste sich am Ende nur hauchdünn mit 33:34 geschlagen geben. Interaktiv-Co-Trainer Alexander Oelze sagt: „Das Ergebnis hat überhaupt keine Bedeutung für das Rückspiel. Homburg kämpft wie wir um jeden Punkt und hat gerade zu Hause viele gute Ergebnisse erzielt. Da kommt viel Qualität auf uns zu.“ Dies umso mehr, da Homburgs Trainer Steffen Ecker im Hinspiel verletzungsbedingt noch auf einige wichtige Spieler verzichten musste.