Basketball TG 81 macht die Meisterschaft perfekt

Es war die zweite Meisterschaft in dieser Liga in den letzten drei Jahren, vergangenes Jahr sprang hinter dem Topteam Elephants Grevenbroich der zweite Platz heraus. Ein Spaziergang war der Titelgewinn nicht, betont der TG-Coach: „Wir hatten viele „Schweinespiele“. Wir mussten in vielen Partien kämpfen. Letztlich waren unsere Erfahrung, die individuelle Klasse und die Tatsache, dass wir extrem eingespielt sind, in einigen Begegnungen der Schlüssel zum Sieg. Die Gegner waren oft junge Mannschaften, die zwar athletisch gut waren, aber noch nicht so eingespielt sind und eben nicht die Erfahrung haben.“