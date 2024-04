Basketball ART Giants gehen leer aus

Darum bissen sich die Düsseldorfer in die Partie hinein. Von Anfang an spielten sie eine aggressive Abwehr, standen den Dresden Titans wo nur irgendmöglich „auf den Füßen“. Das ermöglichte es den Giants, die Partie offen zu halten, obwohl die Angriffsleistung mal wieder einiges zu wünschen übrig ließ. Nicht nur, dass die Giants ihre ersten fünf Würfe nicht in der Reuse unterbrachten, nein, die Erfolge innerhalb und außerhalb der Dreier-Linie reichten eben nicht zum Sieg. Besonders die Freiwurfquote war ein Desaster. In der ersten Halbzeit trafen die Gäste lediglich sechs von 13 Freiwürfen (43 Prozent). In den zweiten 20 effektiven Spielminuten stieg die Freiwurfquote zwar auf 46 Prozent, weil sie insgesamt 13 ihrer 28 Freiwürfe einnetzten, aber für eine professionelle Basketball-Mannschaft ist das schwach. Im Schnitt treffen die Düsseldorfer 71 Prozent der Würfe von der Linie. So aber gingen die Giganten mit einem fünf Punkte Rückstand in die Pause (40:45).