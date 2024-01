Vier Pleiten in Serie ART Giants benötigen in Bochum ein Erfolgserlebnis

Dass der VfL Sparkassenstars Bochum in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A lediglich auf Tabellenplatz 17 rangiert und damit aktuell den ersten Abstiegsplatz einnimmt, liegt nicht an US-Boy David Allan Cohn, am Briten Oluwasesan Benjamin Michael Russel und dem deutschen Youngster und Ex-Giant Vincent John Friederici. Jeder aus dem Bochumer Trio macht pro Meisterschaftspartie mehr als 15 Punkte im Schnitt, gemeinsam sind sie damit für mehr als die Hälfte aller Punkte der Mannschaft aus dem Revier zuständig. 84,3 Punkte sind die Ausbeute der Bochumer pro Spiel. Damit liegen sie in der Offensiv-Statistik der Pro A auf Rang acht und sind vier Plätze höher eingestuft als der ART Giants.