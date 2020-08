Golf : 17-jährige Golferin auf dem Weg ins Profilager

Sophie Witt spielt am Wochenende in München. Foto: RP/STEBL

Düsseldorf Sophie Witt vom GC Hubbelrath hat großes Talent. Bei der Deutschen Meisterschaft will die 17-Jährige den Titel. Die Golferin vom GC Hubbelrath (GCH) wird demnächst mit ihrem Lieblingssport versuchen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sophie Witt hat ihre Zukunft gut geplant. Die junge Golferin vom GC Hubbelrath (GCH) wird demnächst mit ihrem Lieblingssport versuchen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. „Ich will Profi werden“, macht die 17-Jährige klar. Da würde ein Deutscher Meistertitel noch zu Amateurzeiten den Berufswunsch gedanklich unterfüttern. Die Chance auf nationale Ehren haben Witt und insgesamt zwölf weitere Golfer vom GCH und Düsseldorfer GC bei der DM in GC München Valley (20. bis 23. August). „Bei der DM habe ich die Top Fünf im Auge“, gesteht Witt. „Aber sicher ist im Golf nichts. Alles liegt ganz eng beieinander. Ein einzelner Schlag kann viel ausmachen.“

Seitdem sie im Frühjahr ihr Abitur mit einem Einser-Durchschnitt gemacht hat, hat sie sich auf Golf konzentriert. „Eigentlich war mein Plan, nach dem Abi zwei Wochen wegzufahren, komplett abzuschalten und dann soviel zu spielen wie möglich“, erläutert die Jugend-Nationalspielerin. „Aber dann kam Corona und alles wurde anders. Bisher habe ich nur sechs Turniere gespielt. Auch die Qualifikationsturniere für die professionelle Ladies European Tour wurden abgesagt.“ Wenn Corona es zulässt, wird sie 2021 die Qualifying School, so der Name für die Quali-Serie für die Ladies European Tour (LET), spielen. Und, dass ihr das gelingt, daran kommen wenig Zweifel auf. So fokussiert, realistisch-ehrgeizig, nervenstark und Golf-begeistert ist sie. „Einfach in der Natur zu sein, ist phantastisch. Wenn ich am ersten Abschlag stehe, ist alles andere ausgeblendet“, verrät Witt.

Sport bestimmt ihr Leben. So wird sie wohl als „Fitnessprogramm für ihre grauen Zellen“ ein Fernstudium „International Management“ oder Sportmarketing beginnen. „Als Ausgleich zum Leistungssport etwas anderes mit Sport zu machen, finde ich cool. Ich bin einfach sportbegeistert und hatte ja auch Sport im Abi“, so Witt. Kein Wunder also, dass mindestens die nächsten zwei Jahre Golf die Nummer eins in ihrem Leben sein wird.

Den Sport mit den verschiedenen Schlägern und dem Ball mit den vielen Dellen hat sie bereits in ihrer Kindheit betrieben. „Mit acht bin ich geschwommen, habe Tennis, Golf und Gitarre gespielt. Irgendwann musste ich mich entscheiden und Golf hat gewonnen“, so die zweimalige Jugend-Landesmeisterin „Golf ist so ein toller Sport, man kann ihn alleine machen, im Team, mit Kindern und Oma und Opa. Und man kann auch ohne einen Golfkurs trainieren.“ So stand beim Shutdown im elterlichen Garten ein Netz, in das sie viele Bälle schlug. Und auch die Routine beim Putten ging nicht verloren. Formstark kam sie aus der erzwungenen Isolation heraus, was sie unter anderem mit Platz zwei beim international besetzten SLR Academy Invitational im GC St. Leon-Rot bewies.