Fußball : Turu 80 geht in Baumberg unter

Die Düsseldorfer Oberliga-Fußballer durften froh sein, bei den Sportfreunde nicht sogar zweistellig verloren zu haben.

Selbst die ältesten Anhänger der Turu 80 konnten sich nicht erinnern, dass die Oberbilker in der höchsten Amateurliga schon einmal so hoch verloren haben. Am Ende hatten die Düsseldorfer bei den Sportfreunde mit 0:7 verloren und konnten sogar noch von Glück reden, dass die Niederlage nicht noch deutlicher ausgefallen war. Zum Verständnis dieses Resultats muss aber unbedingt angeführt werden, dass an diesem regnerischen Nachmittag zwei Mannschaften aufeinandertrafen, die in verschieden hohen Klassen zu spielen schienen.