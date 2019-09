Mein Gesundheits-Rezept : Sport – hilft immer, geht immer

Stephan Siepmann ist Facharzt für Urologie an der Paracelsus-Klinik in Golzheim. Foto: Marcel Haupt/MARCEL HAUPT

Düsseldorf Eine ganze Reihe von Sportarten hilft Stephan Siepmann dabei, seine anstrengende Arbeit als Arzt im Krankenhaus zu meistern.

Sport hilft mir bereits seit vielen Jahren dabei, entspannt und ruhig zu bleiben. Das ist für mich als Operateur besonders wichtig und aktuell noch wichtiger geworden, da ich seit kurzem als Funktionsoberarzt in einer Düsseldorfer Klinik deutlich mehr Verantwortung übernommen habe. Wenn ich also innerhalb kürzester Zeit viel leisten muss, habe ich meinen Anker – meinen Sport. Triathlon, Laufen, Schwimmen, Fahrrad fahren, Yoga, Stabilisationstraining, Bouldern, im Winter Snowboardfahren: Das alles erdet mich, macht mir Spaß, hält mich körperlich und mental fit, gleicht mich aus.

Dabei war ich nicht immer ein Sport-Typ. Als Kind war ich im Schwimmverein, habe gebolzt und ein bisschen Tennis gespielt. Während des Studiums stellte ich dann fest, dass ich dringend Bewegung brauchte und begann mit Krafttraining. Später lebte ich während meines Praktischen Jahrs in Zürich, habe dort an den Wochenenden die Natur genossen und angefangen Rad zu fahren. Schnell fand ich Spaß am Ausdauersport.

Ab 2014 ging es dann richtig los – mit meinem ersten Halbmarathon. Mein damaliger Chefarzt in der Paracelsus-Klinik Golzheim hatte uns nämlich für einen Charity-Lauf in Köln begeistert und angemeldet. Dass wir diesen sehr gut vorbereitet hatten – mit Check-up, Laktattest, passenden Trainingsplänen, richtigen Schuhen – war das Beste daran, denn so klappte es. Und so mache ich es heute noch. Immer überlegt und gut vorbereitet, immer passend zu meinem Leben und auch immer mit der Unterstützung von Fachleuten wie Ärzten, Physiotherapeuten oder Osteopathen.