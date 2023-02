Parks in Düsseldorf Spielplätze geben kein schönes Bild ab

Der Maurice-Ravel-Park ist seit gut zehn Jahren das grüne Zentrum im schicken Wohnquartier Le Flair an der Toulouser Allee. Nur die Spielplätze können da nicht so ganz mithalten, weswegen Grüne, SPD und Linke jetzt in einem einstimmig beschlossenen Antrag in der Bezirksvertretung 1 die Verwaltung aufgefordert haben, die Spielplätze in dem Park zu reinigen und zu prüfen, ob der zentrale Spielplatz endlich wieder in Betrieb genommen wird.