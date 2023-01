Kinder in Düsseldorf Der Spielplatz im Hofgarten wird erneuert

Direkt angrenzend an das Großspielgerät befindet sich eine „Schaukelpromenade“, die unterschiedliche Schaukelsitze anbietet. Wasserspielbereiche sind natürlich die Highlights auf jedem Spielplatz, gerade in den heißen Sommermonaten. Aus diesem Grund werden die noch gut erhaltenen Teile des alten Wasserspielplatzes wiederverwendet. Zwei Pumpen fördern das Wasser und lassen es über Rinnensysteme in den Sand laufen. Der Kleinkinderbereich mit Sandkasten schließt wie zuvor direkt an den Wasserspielbereich an. Drei durch Balancierstege miteinander verbundene Spielhäuschen in unterschiedlichen Höhen bieten „Gelegenheiten zum Rollenspiel, Verstecken und Erlernen von körperlichen Fähigkeiten“, so die Verwaltung. Tischtennis und Fitness sind ebenfalls möglich.