Kinder in Düsseldorf : Spielplatz-Freigabe noch im April

Düsseldorf Kinder können es teilweise nicht abwarten und umgehen auf dem Hermannplatz die Absperrung. Noch fehlen allerdings letzte sicherheitstechnische Abnahmen.

Jedenfalls sieht eigentlich alles schon ziemlich fertig aus, dennoch sind rundherum noch Absperrgitter aufgestellt. An einer Stelle gibt es jedoch eine Lücke – und die haben Kinder wie Erwachsene, so berichten Nachbarn, am vergangenen Wochenende bei dem schönen Wetter bereits rege genutzt und sich so Zutritt zu dem Spielplatz verschafft. Das ist nicht im Sinne des Erfinders, und das Gartenamt erklärt auf Anfrage, dass es auch durchaus Gründe dafür gibt, dass der Spielplatz noch nicht freigegeben ist. „Es stehen noch letzte sicherheitstechnische Abnahmen aus. Der neu sanierte Spielplatz steht den Düsseldorfern aber voraussichtlich ab Anfang April zur Verfügung – rechtzeitig zur neuen Spielsaison und noch vor den Osterferien“, stellt ein Stadtsprecher in Aussicht. So lange sollten sich die Menschen in Flingern schon noch gedulden, denn die Absperrung erfolge aus Gründen der Verkehrssicherheit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Personen ansonsten in Gefahr begeben.